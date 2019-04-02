Son Dakika Haberleri: Selimiye'de Miraç Kandili Coşkusu

Selimiye'de Miraç Kandili Coşkusu

1 saat önce

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi.

Selimiye'de Miraç Kandili Coşkusu, System.String[]
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi.

Edirne'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, verdiği vaazda, zorlukların, sıkıntının ardından Miraç Kandili'nin ümmete bir iltifat ve hediye olduğunu söyledi.

Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşların namazı cami avlusunda kıldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:41 Kaynak: AA

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