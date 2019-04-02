Selimiye'de Miraç Kandili Coşkusu
1 saat önce
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi.
Mimar Sinan
'ın ustalık eseri Selimiye Camisi
'nde Miraç Kandili
idrak edildi. Edirne
'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.
Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Edirne Müftü
Vekili Hüseyin Okuş, verdiği vaazda, zorlukların, sıkıntının ardından Miraç Kandili'nin ümmete bir iltifat ve hediye olduğunu söyledi.
Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşların namazı cami avlusunda kıldığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:41 Kaynak: AA
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