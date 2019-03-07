Son Dakika Haberleri: Selimiye'de 'Regaip Kandili' Coşkusu

Selimiye'de 'Regaip Kandili' Coşkusu

1 saat önce

Edirne'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde doldu taştı.

Selimiye'de 'Regaip Kandili' Coşkusu, System.String[]
Edirne'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde doldu taştı.

'Sultanların şehri, şehirlerin sultanı' olarak anılan kadim şehir Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan Selimiye Camii, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar akşam namazı ile beraber Selimiye'ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okumasını dinleyen cemaat 'Regaip' konulu vaazı dinleyerek geceyi ihya etti.

SELİMİYE CAMİİ DOLDU TAŞTI Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

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