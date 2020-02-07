Selimiye'de şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında ölenler için dua - Son Dakika

Selimiye Camisi'nde şehitler, deprem, çığ düşmesi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği dünyaca ünlü Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, hutbenin ardından yaptığı konuşmada, birkaç gün önce sınır ötesinde hain bir saldırı yaşandığını anımsattı.

Ardından Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'da uçak kazasının meydana geldiğini belirten Serenli, "Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize şehadet şerbeti içen Mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de program düzenlendi

Kırklareli'nde de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem ile Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma namazı öncesinde vatandaşlar ellerini dua için semaya açtı.

Yasin-i Şerif okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş vaazında, Türk milletinin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi ile bir kez daha yasa boğulduğunu söyledi.

Türk milletinin çok güçlü olduğunu, tüm vatandaşların şehitler için bir araya geldiğini vurgulayan Demirtaş, birlik ve beraberlik içerisinde tüm sıkıntıların sona ereceğine inandığını dile getirdi.