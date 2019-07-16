Son Dakika Haberleri: Selimiye'den sela okundu
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Selimiye'den sela okundu

2 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi'nde sela okundu.

Selimiye'den sela okundu, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi'nde sela okundu.
Atatürk Anıtı'ndaki törende Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün duasının bitimi sonrası Selimiye Camisi'nden sela verildi.
Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.
Selimiye Camisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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