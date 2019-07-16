Selimiye'den sela okundu
2 saat önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi'nde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi
'nde sela okundu.
Atatürk Anıtı'ndaki törende Edirne
Müftüsü Emrullah Üzüm
'ün duasının bitimi sonrası Selimiye Camisi'nden sela verildi.
Tüm Türkiye
'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de Selimiye Camisi imamı Fatih
Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.
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