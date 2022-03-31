Selimiye Meydanı çalışmalar tamamlandığında Türkiye'deki en büyük meydanlardan olacak - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Meydanı'nın çalışmalar tamamlandığında Türkiye'deki en büyük meydanlardan biri olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Gürkan, Kent Ormanı Belediye Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, meydanın Ramazan Bayramı'na hazır olacağını belirtti.

Çalışmaların sorunsuz sürdüğünü aktaran Gürkan, "Projenin birinci ve ikinci etapları önümüzdeki ay bitecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duydum ben. İnşallah açılışa gelir ve hep beraber meydanın açılışını yaparız." dedi.

Gürkan, Selimiye Meydanı'nın Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olacağını ifade etti.

Edirne ve Selimiye'ye yakışır bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Selimiye'nin ön tarafında Eski Cami'ye bakan tarafta kalan alanın büyüklüğü 52 bin metrekare. Bu meydan Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi. Vatandaşlarımız meydanın beton olduğunu söylüyor. Orada kullanılan betonun eskiye oranla yüzde 30 daha az. Sadece ön tarafta 25 bin metrekare yeşil alan olacak. Bitkiler ve ağaçlar dikilmeye başlandı."

Gürkan, meydanın yanında bulunan Tarihi Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı çevresinde sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacağını, Mimar Sinan Caddesi yanında bulunan iş yerlerinin de cephe yenilemelerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

Gürkan, toplantıda, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kentin ihtiyaçlarına göre projeler geliştirdiklerini aktaran Gürkan, son 8 yılda birçok çalışma yapıldığını kaydetti.