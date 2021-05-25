Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak - Son Dakika

Selimiye Camisi çevresinde yapılacak düzenleme projesi ihalesinin gelecek ay yapılacağı bildirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, kısa süre içerisinde yapımına başlanacak Selimiye Meydan Projesini yerinde incelemek üzere Edirne'ye geldi.

Selimiye Meydanı'ndaki inceleme sırasında Can'a, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

"Cumhurbaşkanımıza Edirne halkı adına tekrardan teşekkür ediyoruz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selimiye Meydanı ile ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydanın düzenlenmesine başlanması talimatını kısa bir süre önce verdiğini hatırlattı.

Talimatlar doğrultusunda projeyle ilgili adımların atılmaya başlandığının altını çizen İba, bölgede Genel Müdür Can'ın inceleme yaptığını belirtti.

Can'a Selimiye Meydanı'nın kent için önemini aktardığını ifade eden İl Başkanı İba, "Böylesine büyük bir öneme sahip Selimiye Meydanı'nın uzun süredir atıl durumda olmasına gönlümüz razı değildi. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'de yaşayan vatandaşlarımız adına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şehrin uzun süre gündemini meşgul eden sorununun çözüme kavuşturulacak olmasının kentte yaşayanlarca da sevinçle karşılandığını belirten İba, gelecek ay ihalesi yapılarak başlayacak çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meydanın Selimiye'ye yakışır hale geleceğinin altını çizdi.