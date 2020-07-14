Selimiye Meydanı'nda "15 Temmuz" sergileri açıldı - Son Dakika

Selimiye Meydanı'nda "15 Temmuz" sergileri açıldı

Edirne Selimiye Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile "Gazete Manşetleriyle 15 Temmuz" fotoğraf sergileri açıldı.

Edirne Selimiye Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile "Gazete Manşetleriyle 15 Temmuz" fotoğraf sergileri açıldı.

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İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Selimiye Meydanı Fatih Sultan Mehmet heykeli çevresinde açılan sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin fotoğrafları yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılan "Gazete Manşetleriyle 15 Temmuz" sergisinde ise yerel ve ulusal gazetelerin darbe girişimi sonrası yayımladıkları manşetlerin fotoğrafları izlenime sunuldu.

Vatandaşların ilgiyle gezdiği sergiye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ve Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da katıldı.

Fotoğraf sergileri, gün boyunca gezilebilecek.

Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selimiye Meydanı'nda '15 Temmuz' sergileri açıldı - Son Dakika
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