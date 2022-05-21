Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı - Son Dakika
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Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı

21.05.2022 17:46

Edirne Selimiye Meydanı'nda, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere Osmanlı'nın şifalı helvası olarak bilinen, kentin coğrafi işaretli tatlılarından "deva-i misk helvası" dağıtıldı.

Edirne Selimiye Meydanı'nda, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere Osmanlı'nın şifalı helvası olarak bilinen, kentin coğrafi işaretli tatlılarından "deva-i misk helvası" dağıtıldı.

Yumurta akı, 41 baharat ve karaçalı balından yapılan, Osmanlı döneminde halka ücretsiz dağıtılan helvadan bir kazan hazırlandı.

Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan Heykeli önüne kurulan stantta vatandaşlara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve esnaf tarafından helva ikram edildi.

Soytürk, AA muhabirine, etkinlikler kapsamında kentin coğrafi işaretli lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Kültür turizminin başkenti Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde tadımlar, söyleşiler ve atölyeler yapıyoruz. Etkinliğin bu kısmında Selimiye Meydanı'nda saray mutfağımızın tatlılarından, coğrafi işaretli deva-i misk helvasını yerli ve yabancı misafirlerimize ikram ediyoruz. Türk mutfağı, şifa, sağlık ve huzur dağıtmaya devam ediyor."

Etkinlikler kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde ise "Al Kaşığı Çal Pilava: Türk Kültüründe Kaşık" söyleşisi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa İnanç Kapucuoğlu katıldı.

Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı
Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı
Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı
Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı
Selimiye Meydanı'nda ziyaretçilere Osmanlı'nın şifa helvası dağıtıldı

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Kaynak: AA

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