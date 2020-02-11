Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar - Son Dakika

Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar

14 dakika önce

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği dünyaca ünlü Selimiye Camisi'nin bazı pencerelerindeki ahşap kepenklerine, sert cisimle isim kazınarak zarar verildiği ortaya çıktı.

Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar, System.String[]

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği dünyaca ünlü Selimiye Camisi'nin bazı pencerelerindeki ahşap kepenklerine, sert cisimle isim kazınarak zarar verildiği ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptıktan sonra 6 ahşap kepengi söküp atölyeye götürdü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nde çok sayıda pencere kepengi bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde bu kepenklerin bazılarına isim kazınarak zarar verildiğinin belirlendiğini anlatan Güneren, "Bu ahşap kepenkler bugün yerlerinden alındı. Ahşap atölyemizde zımpara, boya, vernik işlemleri gerçekleştirilecek ve bunlar tekrar yerine takılacak. Tabi bunlar iç mekandaki kapılar. Daha az cemaatin bulunduğu yerlerde yazılmış. Maalesef istemediğimiz durumlar." dedi.

Güneren, Selimiye'nin kültürü ve tarihi yansıtan önemli bir eser olduğunu, bu konuda bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

Selimiye ve kentteki bazı diğer camilerin dış yüzeylerine sprey boyayla yazı yazıldığını da anlatan Güneren, "Bu yazıları silme metotları var. Taş, mermer yüzeye yazıldıysa kumlama yöntemiyle, ahşaba yazıldıysa silmek, zımpara yapmak suretiyle bu yazılar kaldırılıyor. Bu konuda periyodik kontrollerimizi yaparak tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selimiye Camisi, Mimar Sinan, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı
Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu Kapıkule'de rekor miktarda esrar yakalandı İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı

Son Dakika Haberleri
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu
11:16 Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak
10:51 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım
09:57 Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 12:48:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]