Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar - Son Dakika

Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar

6 saat önce

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği dünyaca ünlü Selimiye Camisi'nin bazı pencerelerindeki ahşap kepenklerine, sert cisimle isim kazınarak zarar verildiği ortaya çıktı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği dünyaca ünlü Selimiye Camisi'nin bazı pencerelerindeki ahşap kepenklerine, sert cisimle isim kazınarak zarar verildiği ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptıktan sonra 6 ahşap kepengi söküp atölyeye götürdü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nde çok sayıda pencere kepengi bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde bu kepenklerin bazılarına isim kazınarak zarar verildiğinin belirlendiğini anlatan Güneren, "Bu ahşap kepenkler bugün yerlerinden alındı. Ahşap atölyemizde zımpara, boya, vernik işlemleri gerçekleştirilecek ve bunlar tekrar yerine takılacak. Tabi bunlar iç mekandaki kapılar. Daha az cemaatin bulunduğu yerlerde yazılmış. Maalesef istemediğimiz durumlar." dedi.

Güneren, Selimiye'nin kültürü ve tarihi yansıtan önemli bir eser olduğunu, bu konuda bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

Selimiye ve kentteki bazı diğer camilerin dış yüzeylerine sprey boyayla yazı yazıldığını da anlatan Güneren, "Bu yazıları silme metotları var. Taş, mermer yüzeye yazıldıysa kumlama yöntemiyle, ahşaba yazıldıysa silmek, zımpara yapmak suretiyle bu yazılar kaldırılıyor. Bu konuda periyodik kontrollerimizi yaparak tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selimiye'nin ahşap kepenklerine sert cisimle isim kazıdılar

Selimiye Camisi, Mimar Sinan, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:03 Kaynak: AA
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