Son Dakika Haberleri: Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi
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Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi

46 dakika önce

Edirne'de Muharrem ayı münasebetiyle hayırsever kent esnafları tarafından hazırlanan aşure, Selimiye Camisi'nin gölgesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi, System.String[]

Edirne'de Muharrem ayı münasebetiyle hayırsever kent esnafları tarafından hazırlanan aşure, Selimiye Camisi'nin gölgesinde vatandaşlara dağıtıldı. Cuma namazı sonrası yapılan ikrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 5 bin kase aşure 5 dakika içerisinde dağıtıldı.


Edirne'de esnaflar tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Cuma namazı sonrası Selimiye Camisi'nin gölgesinde yapılan ikrama vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, 5 bin kase aşure 5 dakika içerisinde dağıtıldı.


"Muharrem ayının ülkemize bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyoruz"


Edirneli esnaflardan Bahri Dinar, Muharrem ayı münasebetiyle yılladır geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Muharrem ayının ülkemize bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyoruz. Aşurelerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.


Vatandaşlar da aşure ikramı nedeniyle emeği geçen esnaflara teşekkür ederek, "Ellerine, emeklerine sağlık. Allah kabul etsin, Allah bol kazanç nasip etsin yapan insanlarımıza" diye konuştu. - EDİRNE

Selimiye Camisi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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