Son Dakika Haberleri: Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi
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Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi

1 saat önce

Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi 5 bin kase aşure, 5 dakika içerisinde dağıtıldıEDİRNE - Edirne'de, Muharrem Ayı münasebetiyle hayırsever kent esnafları tarafından hazırlanan aşureler, Selimiye'nin gölgesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi

5 bin kase aşure, 5 dakika içerisinde dağıtıldı

EDİRNE - Edirne'de, Muharrem Ayı münasebetiyle hayırsever kent esnafları tarafından hazırlanan aşureler, Selimiye'nin gölgesinde vatandaşlara dağıtıldı. Cuma Namazı sonrası yapılan ikrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 5 bin kase aşure, 5 dakika içerisinde dağıtıldı.

Edirne'de hizmet veren esnaflar tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Cuma Namazı sonrası Selimiye Camisi'nin gölgesinde yapılan ikrama vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, 5 bin kase aşure, 5 dakika içerisinde dağıtıldı.

"Muharrem Ayı'nın ülkemize bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyoruz"

Edirneli esnaflardan Bahri Dinar, Muharrem Ayı münasebetiyle kendilerinin de yılladır geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını, bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Muharrem Ayı'nın ülkemize bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyoruz. Aşurelerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.

Vatandaşlar da aşure ikramı nedeniyle emeği geçen esnaflara teşekkür ederek, "Ellerine, emeklerine sağlık. Allah kabul etsin, Allah bol kazanç nasip etsin yapan insanlarımıza " diye konuştu.

Selimiye'nin gölgesinde aşure ikramına yoğun ilgi

Muharrem Ayı, Selimiye, Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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