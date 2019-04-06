Son Dakika Haberleri: Selimiye'nin Işıkları "Dünya Saati" İçin Kapandı

Selimiye'nin Işıkları "Dünya Saati" İçin Kapandı

1 saat önce

Edirne'de, Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Dünya Saati hareketine destek verildi.

Selimiye'nin Işıkları
Edirne'de, Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Dünya Saati hareketine destek verildi.


Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak adına anıt eserlerin ışığının bir saatliğine harekete destek verilmek için kapatıldığı etkinliğe Edirne'den de katkı sunuldu.

Bu kapsamda, Selimiye Camisi'nin ışıkları saat 20.30 itibariyle bir saat süreyle kapatıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Dünya Saati" hareketine bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini belirtti.

Hep birlikte yaşanılan dünyada herkesi ilgilendiren küresel iklim değişikliklerinin önlenmesi amacıyla her bireyin elinden geleni yapması gerektiğine inandığını ifade eden Güneren, "Bu farkındalık hareketine Selimiye gibi çok önemli bir şaheserle destek verdik. Selimiye görkemi ve manasıyla önemli bir eser, bu kapsamda kampanyanın hedefine ulaşmasında büyük katkı sunduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:02 Kaynak: AA

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Selimiye Camisi, Edirne, Selimiye, Güncel
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