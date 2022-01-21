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Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI

21.01.2022 16:38

Son dakika haberlerine göre TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı.

TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah bu restorasyon, Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Cami ile Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan son cuma namazıyla restorasyon çalışmaları başladı. İlk 45 gün Selimiye Camisi girişinde ziyaretçilerin ibadet ve gezi yapabileceği, sonraki süreçte ise minberde oluşturulacak özel alanın kullanılabileceği Selimiye Cami restorasyonunun 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Selimiye'de kılınan son cuma namazına katılan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi yapıyı geleceğe taşımak için özen gösterdiklerini belirtti.

'HAZIRLANAN ÖZEL BÖLÜMDE İBADET VE ZİYARET YAPILABİLECEK'

Restorasyon sürecinde gelen ziyaretçilerin camiyi ibadet ve ziyaret imkanı bulabileceğini belirten Vali Canalp, "Bundan sonraki süre içerisinde bu kubbenin altında artık namaz ve cuma namazı kılmak mümkün olmayacak. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde ibadetlerimizi esas itibarıyla mihrabın ve minberin olduğu bölümde, her iki taraftan da cami girişi olan bölümde yapılacak ama önümüzde 45 günlük süre boyunca buradaki geçici ibadet alanı hazırlanana kadar, caminin ana girişi bölümünde üstü kapalı bir ibadet alanı oluşturulacak. Bu sadece 45 günlük süreç için geçerli olacak. Bu 45 günlük süre sonrasında buradaki geçici ibadet alanımız açılmış olacak. Ana ibadet alanı da hem ibadet, hem de ziyaret için 3,5 yıllık sürede açık olacak. Bu 3,5 yıllık sürede 6 aylık dönem hariç gelen ziyaretçilerimiz buradan baktıkları zaman da iskeleyle birlikte olsa kubbeyi de, o muhteşem yapıyı da, restorasyon çalışmalarını da kısmen de olsa görme imkanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

'RESTORASYONDA HORASAN HARCI KULLANILACAK'

Restorasyonda Selimiye Camisi'nin orijinal yapımındaki Horasan harcının kullanılacağını belirten Vali Canalp, "Kubbenin kurşunları sökülecek, kurşunların altındaki Horasan harçlar sökülecek ve kubbenin ana statiği, ana taşıma elamanlarıyla ilgili bir problem var mı, bunlar tespit edilecek, eğer problem oluşturan herhangi bir husus tespit edilirse, bunlarda da gerekli müdahaleler yapılmak suretiyle kubbe güvenli, statik bir yapı haline getirilecek. Bu yapıldıktan sonra da tekrar Horasan harcıyla kubbenin üzeri kaplanacak ve Horasan harcının üzerine de yeni kurşun kaplamalarla imalat yapılmış olacak" dedi.

Çalışmalar kapsamında, caminin orijinal ısıtma sistemini de açığa çıkarmak istediklerini söyleyen Canalp, "Yarından itibaren artık yavaş yavaş camimizin yüzeyindeki halıları kaldırmaya başlıyoruz. Bu uzun bir restorasyon süreci olacak ama bu süreç boyunca da bizler Edirne'nin tüm kamu görevlileri, Edirneliler olarak Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah yapacağımız bu restorasyon Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

'5 ASIRLIK HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİSİ DE RESTORASYONA ALINDI'

Keşan ilçesinde ise restorasyona girecek olan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de son cuma namazı kılındı. 5 asırlık camide kılınan namaz sonrası açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin 1511 yılından bu yana 511 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Hersekzade Ahmet Paşa camimizin bugünden itibaren restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Camimiz 5 asırdır hizmet veriyor. Restorasyon çalışmaları başlayacağı için son cuma namazımızı bugün kıldık. Camimizin restorasyonunun zamanı gelmişti. Sadece modern değil, tarihi ruhuna uygun yapısıyla yeni bir restorasyon çalışması için Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanı'mıza, milletvekilimize, Vakıflar Genel Müdürü'müze, Vakıflar Bölge Müdürü'müze kadar çalışmalarımızı sunduk. Bu Keşan için hayırlara vesile oldu ve 2022 yatırımına aldırdık" ifadelerini kullandı.

Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit de uzun süredir caminin restorasyonunu beklediklerini ifade ederek, "Bu vakit gelmiş oldu. Bugün itibarıyla son cuma namazımızı kıldık. Camimiz ibadete geçici olarak kapatılıyor. Rabb'im daha güzel bir şekilde buluşmayı nasip eylesin. İbadetlerimizi yakında bulunan Hacı Mehmet Ağa Camisi'nde yapacağız. Cemaat ibadetlerine orada devam edecek. Restorasyon süresi içerisinde camimizde ezan okunmaya devam edecek. İnşallah en yakın zamanda kazasız belasız bu eserin de tamamlanarak ibadete açılmasını diliyorum" dedi.

Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI

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Ekrem Canalp, Restorasyon, Edirne, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI - Son Dakika
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