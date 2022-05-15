Son dakika haber | Selimiye'yi "geleceğe taşıyacak" restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Selimiye'yi "geleceğe taşıyacak" restorasyon çalışmaları sürüyor

15.05.2022 10:30

Son dakika haberi... Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması için başlatılan restorasyon, iç ve dış mekandaki çalışmalarla devam ediyor.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması için başlatılan restorasyon, iç ve dış mekandaki çalışmalarla devam ediyor.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye tanımladığı cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alınırken restorasyon ekibi 6 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Camideki restorasyon çalışmaları bölüm bölüm gerçekleştirilirken bu esnada ibadet ve ziyarete açık tutuluyor.

Yapının her alanını titizlikle inceleyen ve gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde, çalışmaların sağlıklı işleyebilmesi için kurulan bilim heyetinin kararları doğrultusunda gerçekleştiren ekipler, camiyi geleceğe taşıyor.

"Çalışmalar sorunsuz şekilde ilerliyor"

Edirne Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ali Mehmetçik Oğuz, AA muhabirine, kentin baştacı eserinin Selimiye Camisi olduğunu söyledi.

Restorasyona geçen yılın kasım ayında başlandığını anımsatan Oğuz, çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade etti.

Oğuz, çalışmaları ibadet ve ziyareti engellemeyecek şekilde yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu amaç doğrultusunda cami hareminde çelik konstrüksiyonlardan iş ve insan güvenliğine uygun olarak toz ve ses yalıtımı yaparak bir iç ibadet alanı oluşturduk." dedi.

Yapıya zarar veren imalatlar temizleniyor

Selimiye'nin inşa edildiği tarihten bu yana farklı zamanlarda restore edildiğini, son çalışmanın 1985 yılında yapıldığını dile getirdi.

Restorasyon sırasında yapıya zarar veren imalatların temizleneceğini anlatan Oğuz, şunları kaydetti:

"O dönem içerisinde kabul edilen ancak bugün yapıya zarar verdiğini bildiğimiz çimento imalatlar bulunmaktadır. Bu restorasyon çalışmalarında yapıyı bu çimento imalatlarından ve sıvalardan uzaklaştıracağız.

Daha önceki restorasyonda üzerine kapsamlı çalışma yapılamayan yapısal sorunlara eğilerek inşallah gerekli tüm statik müdahaleleri yapmış olacağız. Caminin tüm kurşun örtüleri yenilenecek. Mimar Sinan'ın dehasının görüldüğü minarelerde de iskele kurulumlarına başladık. Buralarda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan müdahalelerde bulunacağız."

"Bin yıllar daha ileriye taşıyacağız"

Oğuz, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'yi korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çaba sarf edildiğini vurguladı.

Çalışmalar kapsamında caminin her noktasının elden geçirildiğini aktaran Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarımızı onaylı kurul projeleri doğrultusunda bilim heyeti ve teknik heyetimizin gayretli çalışmalarıyla yapıyoruz. Bu eserler bizim için aynı zamanda birer tapu senedidir. Bu tapu senetleri bizim kültürümüzün burada var olduğunu gösterir. İnşallah bu restorasyonu tamamlayarak kültürümüzün, medeniyetimizin simgesi olan bu eserleri bin yıllar daha ileriye taşıyacağız. Halkımızın ziyaret ve ibadet etmesini sağlayacağız."

Son dakika haber | Selimiye'yi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Selimiye'yi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Selimiye'yi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Selimiye'yi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Selimiye'yi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmaları sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Selimiye'yi 'geleceğe taşıyacak' restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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