Selimpaşa'da Sahilde Beton Dökme Tartışması

Silivri Selimpaşa'da oturanlardan bazıları, sahilde kayalıkların üzerine bölüm bölüm beton dökerek kendilerine ait alanlar oluşturdu. Dökülen betonların üzerine isim de yazıldı. Plajı kullananlar ise beton dökenlerin şezlong ve şemsiyelerini sabitleyerek adeta loca oluşturmasına tepki gösterdi.

SİTE SAKİNLERİ BETON DÖKTÜ

Silivri, Selimpaşa'da bulunan Duruman sitesi sakinleri, dalgaların site duvarına zarar vermemesi için yapılan dalgakıran yüzünden denize giremeyince çözümü kayaların üzerine beton dökmekte buldu. İddiaya göre şahsi olarak beton dökerek, şezlong ve şemsiyelerini sabitleyen masa ile sandalye koyan site sakinleri yüzünden sahile gelenler denize girecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Kayalıkların üzerine beton dökenler "Kayalıklardan denize giremiyoruz, çocuklarımız ve yaşlılarımız düşüyor. Onun için yaptırmak zorunda kaldık" derken tepki gösterenler ise "Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var" diye konuştu. Sahilde beton dökme tartışması çıktı.

"YASAL DEĞİL, BURASI HALKA AÇIK BİR ALAN"

"ÇOCUKLARIMIZ, YAŞLILARIMIZ BURADAN GİREMİYOR"

ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR