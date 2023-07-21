Selimpaşa'da Sahilde Beton Dökme Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi

Selimpaşa'da Sahilde Beton Dökme Tartışması

21.07.2023 11:55

Silivri, Selimpaşa'da oturan bazı kişiler, sahilde kayalıkların üzerine beton dökerek kendilerine ait alanlar oluşturdu. Beton dökenlerin şezlong ve şemsiyelerini sabitleyerek adeta loca oluşturması, plajı kullananlar arasında tepkiye neden oldu. Beton dökenler, çocuklar ve yaşlılar için güvenlik gerekçesiyle bu işlemi yaptıklarını belirtirken, tepki gösterenler ise herkesin hakkı olduğunu savundu. Duruman sitesi sakinleri, dalgakıran yüzünden denize giremeyince kayalıklara beton dökme çözümünü buldu. Sahile gelenler ise denize girecek yer bulmakta zorluk çekiyor.

Silivri Selimpaşa'da oturanlardan bazıları, sahilde kayalıkların üzerine bölüm bölüm beton dökerek kendilerine ait alanlar oluşturdu. Dökülen betonların üzerine isim de yazıldı. Plajı kullananlar ise beton dökenlerin şezlong ve şemsiyelerini sabitleyerek adeta loca oluşturmasına tepki gösterdi.

SİTE SAKİNLERİ BETON DÖKTÜ

Silivri, Selimpaşa'da bulunan Duruman sitesi sakinleri, dalgaların site duvarına zarar vermemesi için yapılan dalgakıran yüzünden denize giremeyince çözümü kayaların üzerine beton dökmekte buldu. İddiaya göre şahsi olarak beton dökerek, şezlong ve şemsiyelerini sabitleyen masa ile sandalye koyan site sakinleri yüzünden sahile gelenler denize girecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Kayalıkların üzerine beton dökenler "Kayalıklardan denize giremiyoruz, çocuklarımız ve yaşlılarımız düşüyor. Onun için yaptırmak zorunda kaldık" derken tepki gösterenler ise "Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var" diye konuştu. Sahilde beton dökme tartışması çıktı.

"YASAL DEĞİL, BURASI HALKA AÇIK BİR ALAN"

Site sakini Yasemin Ersoy, 'Ben 33 senedir bu sitede oturuyorum. Eskiden burası kumsaldı ve çok güzeldi. Sonradan burasını bu hale getirdikleri için hem yaşlılarımız hem gençlerimiz gerçekten bu kayaların üzerinden geçmekten zorlandı. Yaşlılarımızdan kolunu bacağını kıranlar oldu. Çocuklardan burunlarını yaralayanlar oldu. Aynı zamanda burası da bataklığa dönüştü. Tabi ki insanlar kendileri rahat girebilmek için betonlar döktüler. Ben bir kadın olarak betonda bir erkek yatıyorsa veya oturuyorsa ben oradan rahatlıkla girip çıkamam. Yasal da değil, burası halka açık bir alan, dolayısıyla betonu bende döksem yasal bir şey değil. Gelip burayı kapatsalar veya başka bir şey yapsalar haklılar" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ, YAŞLILARIMIZ BURADAN GİREMİYOR"

Çocukları için beton döküp, merdiven koymak zorunda kaldığını söyleyen Varol Kaya ise 'Beni dün birisi şikayet etmiş, gidip ifademi verdim. Çocuklarımız, yaşlılarımız buradan giremiyor. Bizde mecburen beton döküyoruz, döktüğümüz yere de merdiven koyuyoruz. Kendi aramızda para topladık ve bu merdivenleri biz koyduk. Yani belediyenin hiçbir katkısı olmuyor bize. Kaç kere dilekçe yazdık, çekerseniz görürsünüz. Burası bataklığa döndü, çöplerde var gelip toplayan yok. 2020 yılından beri kaç kere dilekçe yazdım ama kabul edilmedi. Bende kendi imkanlarımla beton döküp merdiven koydum. Benim oğlum 2 sefer düştüğü için kafasını yardı ve ameliyat geçirdi. Komşularımızdan da bileği kırılan bacağı kırılanlar var. Bizde halkımız rahat girebilsin diye beton döküp merdiven koyduk bu kadar. Kimseye izin vermediğimiz diye bir şey yok, herkes girebilir. Bakın kim engel koyuyor, yalan söylüyorlar. Tamam, sandalyeler var. Oraya koymasak başka yere koyacağız. Fark eden bir şey yok, merdiveni biz halk için koyduk. Kimse kimseye girme diyemez, çünkü burası halka açık bir yer" dedi.

ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Aynı sitede oturan Cihan Ertan ise "Ben de burada oturuyorum. Herkes böyle beton döküyor sonra diyorlar ki 'burası bizim'" diye konuştu. Kıyının işgal edilmesine tepki gösteren halk, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın konuya çözüm getirmesi için çağrıda bulundu.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Selimpaşa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selimpaşa'da Sahilde Beton Dökme Tartışması - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliyi heyecanlandıran müjde: Yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirme yapmamız söz konusu
13:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: Yıl sonu yeniden değerlendirme yapılabilir
13:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz
12:57 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz
12:05 Marmaray'da intihar teşebbüsü! Seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor
12:00 Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor
12:01 Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz
11:57 Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" tepkisi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz
11:57 Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çeken ve üstüne bir de hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti
11:51 Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 13:31:23. #1.12#
SON DAKİKA: Selimpaşa'da Sahilde Beton Dökme Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement