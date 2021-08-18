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Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi - Son Dakika

Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

18.08.2021 22:21
Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi, System.String[]

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu, Jandarma, Medya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi - Son Dakika


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