Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan takipçisine şok küfür!
03.05.2021 14:00
Tam kapanma sürecini yazlıklarında geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra aşk dolu pozlarını da Instagram hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. İkilinin paylaşımına yapılan kötü yorum Çıra'yı küplere bindirdi. İşte detaylar...
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiriyor. Çift, tatillerindeki eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi.
Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yaptı. Gökhan Çıra da küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti
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