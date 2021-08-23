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Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak - Son Dakika

Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

23.08.2021 15:15
Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak, System.String[]

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını hiçe sayınca 3 gün zorlama hapse mahkum edildi.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını hiçe sayınca 3 gün zorlama hapse mahkum edildi. Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda yer alacak Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa katılmadı.

Programa telefonla bağlanan Akkaya üç gün hapis yatacağını söyledi. Ünlü manken, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

Daha sonra cezaevine doğru yola çıkan Deniz Akkaya canlı yayında teslim oldu. Arabanın içinden programa bağlanan Akkaya şunları söyledi; "Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Lütfen herkes rahat olsun. Takım elbisemi giyip teslim olacağım. Herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki teslim olacağım bizim kanuna karşı boynumuz kıldan ince. Benim davam her zaman bakidir. Çocuğum biraz üzgün, ağlıyor. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır."

Deniz Akkaya'nın avukatı açıklama yaptı;

KAMUOYUNA DUYURU

Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur.

Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkümiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.

NE OLMUŞTU

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...

Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

"Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor" iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya'nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.

Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN Deniz Akkaya'nın "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor." Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, "Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?" zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Mahkum, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci ile mahkemelik olan Deniz Akkaya 3 gün hapis yatacak - Son Dakika Magazin


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