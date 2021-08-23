Üye Girişi
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu - Son Dakika

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu

23.08.2021 14:01

Selin Ciğerci'ye söylediği sözlerden dolayı davalık olan ve tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapsini yatmak için bugün teslim oldu. Sunuculuğunu yapacağı Söylemezsem Olmaz programına çıkamayan Akkaya, teslim olmaya giderken de görüntülü olarak yayına bağlanarak yeni gelişmelerle geri döneceğini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Arto'nun yerine Deniz Akkaya getirildi. Bugün yeni sezona başlayacak olan Akkaya, programın ilk bölümüne katılmadı. Fenomen Selin Ciğerci'yle taşıyıcı annelik konusunda tartışan ve hakkında aldırılan tedbir kararını ihlal eden Akkaya'nın 3 gün zorlama hapis yatmasına karar verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ünlü manken, bugün hapis cezasını yatmak için teslim olmaya gitti.

SELİN CİĞERCİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Teslim olmadan önce yeni programı Söylemezsem Olmaz'a görüntülü olarak bağlanan Deniz Akkaya, taşıyıcı annelik konusunda yeni gelişmelerle geri döneceğini ve Selin Ciğerci'de şikayetçi olacağını söyledi.

3 GÜN HAPİS YATACAK

Selin Ciğerci'ye taşıyıcı annelik konusunda gösterdiği tepkinin arkasında olduğunu belirten Akkaya, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi. Güçlü bir kadın olduğunu sık sık dile getiren Akkaya, 3 günlük cezasını çekmek için de avukatıyla teslim olmaya gitti.

Teslim olmaya giderken de program için canlı yayın yapan Akkaya, döndüğünde daha şaşırtıcı iddiaları anlatacağını belirtirken kızını da babasına emanet ettiğini belirtti.

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararı çiğneyen Deniz Akkaya, 3 gün hapis yapmak için teslim oldu

DENİZ AKKAYA TESLİM OLDU

Av. Muhammed Fatih Taşçı ise yaptığı basın açıklamasında müvekkili Deniz Akkaya'nın 3 günlük zorlama hapsini yatmak için teslim olduğunu açıkladı. Taşçı açıklamasında "Müvekkil Deniz Akkay hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir" dedi.

"BÜLENT ERSOY'U ARAYA SOKARAK BENİ ARADI VE AĞLADI"

Dün akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile yaşadıkları ve hapis olayıyla ilgili şunları yazdı: "Yarın sabah 8.45 de Beyaz TV ekranlarında hayatı konuşacağımız programımız başlıyor. Yayın öncesinde herkesin merak ettiği, basına bilinçli şekilde yaptırılan 'Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'yı hapse attırdı' diye bir haber servis edildi. 2 ay öncesi bu olaydan, bugüne olanları kamuoyuna bilgi olarak geçmek isterim; bu şahıs ilk olarak Bülent Ersoy hanımefendiyi araya sokarak ve bizzat yanında kendisi beni aramıştır. Bülent Ersoy'un bendeki kredisi ile benden davaları çekmemi ve artık sulh yapmayı ağlayarak istemiştir. Keza bu olayı Bülent hanim benim olduğum bir programı arayarak, kendisi anlatmıştır."

"BANA BÜLENT ERSOY'U KULLANARAK KUMPAS KURDU"

"O an itibariyle Bülent hanıma verdiğim söz nedeniyle defalarca kez konuyu bitirmeye çalışmış, hatta bu olaydan sonra kendisi ile ilgili soru sorulduğunda avukat mağduru demiş olduğum programlar belgelidir. Sonrasında aynı şahıs, bizler sulhta ısrar ederken, kendisi sinsice davayı ilerletmiş ve bu saçma salak kararı aldırmıştır. Yani resmen bana Bülent Ersoy'u kullanarak kumpas kurmuştur. Yine de bu süreçte hatasından dönmesi için sure verdik. Ancak maalesef cahilin dibi olduğu ve iki kuruş eline gecen her cahil gibi güç zehirlenmesi yasadığı için bunu küçük dünyasında koca bir zafer sandı sanırım."

"SELİN CİĞERCİ ARAYARAK ŞİKAYETİ GERİ ÇEKECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Sonrasında ne oldu? Bu şahısla ilgili sizlerle son 2 gündür sosyal medya aracılığıyla paylaştığım durumları birçok kişi hatırlar. Hatırlamayanlar için hafızaları tazeleyelim; naylon faturadan, TC Cumhuriyeti'nde yasak olan taşıyıcı annelik ile çocuk edinme ve FETÖ bağlantılı kişiler ile ortak hareket storylerimi hatırlayanlar vardır. Şimdi gelelim şu 2 güne! Selin Ciğerci bir anda şikayetini geri çekmek istediğini bana şahsen iletmiştir. Tabi ben bu şahsa güvenmediğim için tüm bu konuşmalar, konferans konuşmak şeklinde gerçekleşti. Bu konuşma Bircan Bali eşliğinde gerçekleşti, kendisi konuşulanları yarın sizlere bizzat anlatır."

"Şimdi değerli dostlar, ben inandığım yoldan ne dün ne bugün vazgeçtim. Ama sen 2 ay sonra birden ortaya çıkıp, yayına çıkmama 2 gün kala, seni hangi itici güç harekete geçirdi çık anlat. Yoksa inan ben anlatmakla kalmayacağım sen çok iyi biliyorsun. Zerre korkum olsa bu teklifi kabul ederdim Simdi bence bana değil Türk toplumuna bir açıklama yapman icap eder."

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararı çiğneyen Deniz Akkaya, 3 gün hapis yapmak için teslim oldu
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu

Söylemezsem Olmaz, Selin Ciğerci, Bülent Ersoy, Deniz Akkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler 15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada 15:26 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı 15:20 Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt 15:17 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü 14:46 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu         
15:44
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu         
14:47
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı         
14:32
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement