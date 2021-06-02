Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

"SELİN, SPOR HOCAMA ÇIPLAK VİDEOMU GÖNDERMİŞ"

İddiaya göre Akkaya, "Söylemezsem Olmaz" programında Selin Ciğerci'yle ilgili olarak, "Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun" şeklinde açıklamalarda bulunarak ağır hakaretler etti. Selin Ciğerci'nin avukatı Şeyda Yıldırım dilekçesinde, Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ederek küçük düşürücü ithamlarını sürdürdüğünü belirtti.

3 GÜN ZORLAMA HAPİS YATACAK

Mahkeme, Akkaya'nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya'nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci'yi haklı bularak, Akkaya'nın tedbir kararını 1 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!

Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor

Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı

Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!

Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada

Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu

Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek

Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor

Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu