Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı

Yaklaşık 20 gündür Bodrum'da olan sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, verdiği konserle yine sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

KALÇA DANSIYLA ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Ersoy'un konserine giden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ise Diva'nın daveti üzerine sahneye çıktı. Ersoy'la birlikte şarkı söyleyen Ciğerci daha sonra hem Ersoy'a hem de seyircilere kalça dansı yaptı. Büyük alkış alan Ciğerci, o anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.