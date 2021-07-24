Yaklaşık 20 gündür Bodrum'da olan sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, verdiği konserle yine sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.
Ersoy'un konserine giden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ise Diva'nın daveti üzerine sahneye çıktı. Ersoy'la birlikte şarkı söyleyen Ciğerci daha sonra hem Ersoy'a hem de seyircilere kalça dansı yaptı. Büyük alkış alan Ciğerci, o anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı - Son Dakika Magazin