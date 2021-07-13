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Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

13.07.2021 09:17
Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı, System.String[]

ŞİMDİ NE OLACAK?

ŞİMDİ NE OLACAK?

Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.

NE OLMUŞTU

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...

Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

"Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor" iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya'nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.

Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN Deniz Akkaya'nın "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor." Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, "Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?" zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi.

Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Türkiye, Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci şikayet etmişti! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı - Son Dakika Magazin


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