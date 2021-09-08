Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çiftin mutluluğu yalnızca 2 yıl sürdü.

2.Sayfa'nın haberine göre; Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül 2021'de Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak.

Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çift, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini, isimlerini 'Yiğit' ve 'Saadet' koyacaklarını belirtmişti.

Boşanma haberinin basına yansımasından sonra tüm gözler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın yapacağı açıklamaya çevrildi.