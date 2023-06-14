Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu! Şoför oracıkta can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu! Şoför oracıkta can verdi

14.06.2023 12:06

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda 4 kişinin bulunduğu iki aracı yutan sel ve çamurun gelme anına ulaşıldı. Görüntülerde süratle gelen selin bir aracı tamamen kapladığı diğerini ise etrafını doldurduğu anlar yer aldı.

Afyonkarahisar- Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda; sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan ve iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan sürücü Abdullah Batur ve arkadaşı Mehmet Seçkin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken, yol kısmı olarak trafiğe açıldı.

Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu! Kaçamayan sürücü araçta can verdi

FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜ

Olayın ardından selin geldiği anlar bir tır sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde selin şiddetli bir şekilde gelme anı ve o esnada bir aracın tamamen yutulduğu, diğer aracın ise çamurun etrafını doldurduğu anlar yer aldı. Felaketi gözler önüne seren bu görüntüler dehşeti yansıtırken, karayolunun Denizli istikametini tamamen kaplayan sel o esnada yoldan geçen diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. Bir diğer sürücüde o anları kayıt altına alarak uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Karahisar, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu! Şoför oracıkta can verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı
11:56 Bıçak kemiğe dayandı! O iki maç Stefan Kuntz'un sonu olabilir
11:55 Çinli adam, eşini sokakta başka biriyle yakaladı ve boşanma davası açtı
11:50 7 yıllık evliliği bitiren fotoğraf! Liseden eski sevgilisiyle yakaladı
11:38 Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi alabora oldu: 17 kişi hayatını kaybetti
11:34 Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 kişi öldü
11:27 Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, kendisini şekilden şekle soktu
11:27 Real Madrid söylentisi aldı başını gitti! Kylian Mbappe, tartışmalara son noktayı koydu
11:22 Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
11:22 Bütün senaryolar boşa çıktı! Mbappe'den geleceği için net açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 12:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu! Şoför oracıkta can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement