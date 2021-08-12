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Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok - Son Dakika

Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok

12.08.2021 09:42

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri hala devam ediyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözyaşlarıyla takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.

NÖBET TUTUYORLAR

Sokakların göle döndüğü Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor

"TORUNLARIM YOK, GELİNİM YOK, OĞLUM YOK"

Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), "Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et, Yarabbi" dedi.

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

30 yılı aşkındır Bozkurt'ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, "Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" diye konuştu.

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor

"UYKU UYUYAMIYORUZ"

Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. 'Kepçeyle gidelim, evi gösterelim' dedik. 'O sokakta arama kurtarma botları var' diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz" diye konuştu.

İşte bölgeden gelen kareler;

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok

Arama Kurtarma, Kastamonu, AFAD, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok - Son Dakika


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