Selin getirdiği ağaç parçaları Sinop'ta enerjiye dönüştürülüyor - Son Dakika
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Selin getirdiği ağaç parçaları Sinop'ta enerjiye dönüştürülüyor

23.07.2022 11:05
Selin getirdiği ağaç parçaları Sinop'ta enerjiye dönüştürülüyor

Batı Karadeniz'de sel sularının dere, ırmak yatakları ile sahillere taşıdığı ağaç parçaları, Sinop'taki tesiste işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Batı Karadeniz'de sel sularının dere, ırmak yatakları ile sahillere taşıdığı ağaç parçaları, Sinop'taki tesiste işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Bölgede geçen yıl 11 Ağustos'ta, bu yıl ise 27 Haziran'da yaşanan sel sonrası, dere, ırmak yatakları ile sahillere çok sayıda ağaç parçası taşındı.

Sinop'ta faaliyet gösteren ve yıllık 84 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştiren özel bir firma tarafından, sel sularının sürüklediği binlerce ton ağaç parçası işlenerek elektrik enerjisi olarak tekrar ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Satem Sinop Biyokütle Enerji Santrali Tesisi Müdürü İsmail Yerli, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Orman Bölge Müdürlüğünün talebiyle dere, ırmak ve sahillerde biriken ağaç parçalarının temizlenmesi çerçevesinde protokol imzaladıklarını söyledi.

Protokolle, kontrollü şekilde toplanan malzemelerin tesise getirildiğini anlatan Yerli, "Bu malzemeler tesiste işlenerek ülke ekonomisine katma değer yaratılıyor." dedi.

Ağaç parçalarını toplayarak çevre temizliğine de katkı veriyorlar

Sel sularının getirdiği ağaç parçalarının endüstriyel değer taşımadığına dikkati çeken Yerli, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda bizim bölgemizdeki ormanlarda tahsislerimiz var. Orman Genel Müdürlüğünün tahsisiyle bu alanlardan yıllık olarak firmalar tarafından bize yakıt tedarik ediliyor. Fakat o üzücü olayın ardından dere yatakları ve sahillerde oluşan malzemelerin temizlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğünün talebiyle bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında bizim tedarikçilerimiz yine oradan kontrollü şekilde alıp buraya getiriyorlar. Operasyon olarak bizim bazı zorluklarımız oluyor ama sonuçta bunlar da ekonomiye kazandırılmış oluyor, çöpe gitmiyor. Kontrolsüz çürüme önleniyor. Aynı zamanda o bölgelerin de temizliği sağlanmış olduğu için eş zamanlı kamu yararı sağlanıyor ve kamunun oradaki maliyeti de ortadan kaldırılıyor."

Yerli, yapılan çalışmalarla şu ana kadar bölgenin büyük bir bölümünün ağaç parçalarından temizlendiğini, tesise getirilen söz konusu malzemelerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Batı Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin getirdiği ağaç parçaları Sinop'ta enerjiye dönüştürülüyor - Son Dakika

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