Son Dakika Haberleri: Selin getirdiği odunlar sahile vurdu, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
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Selin getirdiği odunlar sahile vurdu, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

59 dakika önce

Zonguldak'ta önceki gün kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu.

Selin getirdiği odunlar sahile vurdu, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, System.String[]

Zonguldak'ta önceki gün kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu. Plaja gelen vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.


Kuvvetli yağış sonrası yüksek kesimlerde meydana gelen sel ile Filyos beldesinde odun parçalarının yanı sıra fındık, çöp gibi malzemeler denize döküldü. Sahile vuran çöpler ise görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'dan gelen gurbetçi Mustafa Telli, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Tatilimi memleketimde geçirmek istedim, Akdeniz gibi yerleri tercih etmedim. Fakat tatil için geldiğim memleketimde gördüğüm manzara karşısında biraz tuhaf olduk. Hiç böyle bir beklentimiz yoktu. Ne diyeceğimi bilemedim ve bu manzarada hiç hoş değil. Biran önce bu sorunu yetkililerin çözüme kavuşturması gerekiyor" dedi.


Denizden çıkan fındıkları topladığını söyleyen Haşim Kocaağa ise, "Selden sonra aşırı rüzgar ve dalga olması sebebiyle çalı çırpı, ağaç ne varsa denize dökülmüş. Deniz de kabul etmediği için sahile attı. Denize girdiğimiz sahilimiz, oturduğumuz yer dolayısıyla kirlendi. İçler acısı hale gelmeden Filyos Belediyesi şuan temizlemeye başladı. Bugün tatil için denize geldim. Bu manzara karşısında karşılaştım. Bir bayana yaklaşıp ne yaptığını sordum. Fındık topladığını söyledi. İnanamadım. Baktım ki hakikaten sahilde fındık var. Denizdeki dalgayla gelmiş. Bende toplamaya başladım" dedi.


Öte yandan belediye ekipleri sahildeki çöpler ve odunları temizliyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Filyos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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