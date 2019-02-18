Selin Gökbakar - Arda ile Omuz Omuza
1 saat önce
Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Selin Gökbakar. Beraber El Açması Makarna hazırlıyorlar.
Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Selin Gökbakar. Beraber El Açması Makarna hazırlıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:56 Kaynak: Youtube
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