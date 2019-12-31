Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika

Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.

Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.


Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal'ın cenazesi, Burhaniye'deki evinin önüne getirildi. Cenaze buradan Bahçelievler Camii'ne getirildi. Camide baba Atilla Kartal yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durabilirken, anne Serap Kartal ise rahatsızlandığı için kızının cenazesine katılamadı. Selin Kartal'ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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