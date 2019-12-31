Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2)

6 saat önce

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri...

Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2), System.String[]

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), -


Edremit, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:24 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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