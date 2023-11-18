Selin Kahraman, Aldatmak dizisinin kadrosundan ayrılıyor

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgüt, Bekay Ateş, İlayda Çevik, Selin Kahraman ve Meltem Baytok'un kadrosunda yer aldığı Aldatmak dizisinde bir veda daha yaşanacak. Sezon başında Aras Aydın'ın ayrıldığı diziye şimdi de Selin Kahraman veda ediyor.

SENARYODAKİ HİKAYESİ BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizide Zeliş rolüne hayat veren Selin Kahraman'ın senaryodaki hikayesinin bittiği öğrenildi. Aldatmak'ta yeni bir ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi ancak bu ismin kim olduğu henüz bilinmiyor.

28 yaşındaki Selin Kahraman daha önce dijital platformlarda yayınlanan Yeşilçam ve Ben Gri dizilerinde rol aldı.