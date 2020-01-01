Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama - Son Dakika

Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kartal'ın ölümünün ardından cesedinin bulunduğu evin sahibi A. B. ile genç kızın erkek arkadaşı S. D'yi gözaltına alan polis ekipleri, olaydan sonra zanlılarla görüştükleri, olayın gerçekleştiği sokağı ve evi kontrol ettikleri belirlenen 6 kişiyi daha yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan A.B. ve S.D. tutuklandı, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

Son Dakika Haberleri
00:20 Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
00:18 1 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:12 Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:07 Meksika'da hapishanede silahlı bıçaklı kavga: En az 16 mahkum öldü - Son Dakika Haber
23:49 Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber
21:19 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 00:26:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]