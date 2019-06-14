Selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları
6 saat önce
ANKARA (İHA) – Ankara'da selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları kask kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Ankara
'da selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları kask kamerasına yansıdı.
Ankara caddelerinde motorla gezdiği sırada videolar çeken motorcu, bir anda başlayan şiddetli yağmurla birlikte selin ortasında kaldı. Gittikçe artan yağış sonucunda motosikletli, yağmurluk ve şu geçirmez ekipmanlarını kullanmaması nedeniyle sırılsıklam oldu. Sel yüzünden Dikmen
Caddesi'nden yukarı doğdu gitmekte zorlanan motorcu, kaldırımı kullanarak selden kurtulmaya çalıştı. Motosikletlinin yaşadığı anlar kask kamerası tarafından görüntülenirken, çevredeki vatandaşların zor anları da kameraya yansıdı. - ANKARA
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