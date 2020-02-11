Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu - Son Dakika

Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve su taşkınlarından dolayı Kültür Park sahiline vuran odun parçalarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve su taşkınlarından dolayı Kültür Park sahiline vuran odun parçalarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Mersin genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren fırtına ve derelerin dolmasıyla oluşan su taşkınları, ağaçlardan kopan odun parçalarının sahillere gelmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, fırtına ve yağış sonrasında Kültür Park sahilinde yaptığı temizlik çalışmalarında topladıkları odun parçalarını, yakacak olarak kullanılması için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti. Akdeniz İlçesi'ne bağlı Turgut Reis Mahallesi muhtarına 5 küçük kamyon, Gündoğdu Mahallesi muhtarına ise 1 büyük kamyon odun gönderildi. Muhtarlar, gönderilen odunları mahallerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]