Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, Crr'de Konser Verecek

Dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, "Hands" isimli yeni projeleriyle 22 Ocak'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, "Hands" isimli yeni projeleriyle 22 Ocak'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.



Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı bir yorumla sunan genç ikili, 22 Ocak'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.



İki piyanist, Aşık Veysel'den Astor Piazzolla'ya, Fazıl Say'dan Moritz Moszkowski'ye, Zülfü Livaneli'den Sergey Rahmaninov'a uzanan bir repertuvarı sunacak.



Hands'de, geleneksel Türk müziğini ve klasik Batı müziğini orijinal bir müzikal anlayışıyla harmanlayan ikili, İtalya'da düzenlenen "Ibla Grand Prize World Music" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nü kazanmıştı.

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