Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner Zagreb'de Konser Verdi
54 dakika önce
Dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sanatseverlerle buluştu.
Dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan Selin Şekeranber ile Yudum
Çetiner, Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'de sanatseverlerle buluştu. Türkiye
'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından Hırvatistan Müzik Kurumu (HGZ) Konser Salonu'nda düzenlenen konsere, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Aşık Veysel
'den Astor Piazzolla'ya, Fazıl Say
'dan Moritz Moszkowski'ye, Zülfü Livaneli
'den Sergey Rahmaninov'a uzanan bir repertuvar sunan genç piyanistler, Zagreblilere müzik şöleni yaşattı.
Yeni projeleri Hands'de, geleneksel Türk müziğini ve klasik Batı müziğini orijinal bir müzikal anlayışıyla harmanlayan ikili, İtalya
'da düzenlenen "Ibla Grand Prize World Music" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nü kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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