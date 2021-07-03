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Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda - Son Dakika

Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda

03.07.2021 09:15

Oyuncu Selin Şekerci, sunucu İbrahim Selim ile aşk yaşadığı yönündeki çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" ifadelerini kullanarak sürpriz aşkı doğruladı.

İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

OBJEKTİFLERE TAKILDI

Selin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

Selin Şekerci'den İbrahim Selim açıklaması

"EVET, HABERLER DOĞRU"

Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.

Selin Şekerci'den İbrahim Selim açıklaması
Selin Şekerci'den İbrahim Selim açıklaması
Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda

İbrahim Selim, Selin Şekerci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda - Son Dakika Magazin


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