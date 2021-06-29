Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.