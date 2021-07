Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Nisan ayında oyuncu-sunucu İbrahim Selim'in programına katılan Selin Şekerci, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve Selim'e övgüler yağdırmıştı. Haklarında çıkan aşk iddiaları için "Evet, doğru. Şu an her şey çok güzel ve yolunda" diyen güzel oyuncu, önceki gün sevgilisiyle Zorlu'da alışveriş yaparken karşıma çıktı. Marmaris tatiline çıkmadan önce İbrahim Selim kendisine kıyafet bakarken, Selin Şekerci telefonu elinden düşürmedi!