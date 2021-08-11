Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu - Son Dakika

Türkiye orman yangınlarının ardından bu sefer de sel felaketleriyle uğraşıyor. Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alarma geçilen bölgede çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Sel sularına kapılan vatandaşların da olduğu bölgede felaketin boyutunu gözler önüne seren bir görüntü geldi.

'YIKILDI GİDİYOR' DİYE BAĞIRDI

Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken, birçok ev hasar gördü. İlçedeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu. Diğer yandan, çimento sülüsünün sürüklendiği anlar da kayıtlara geçti.

TÜRKELİ'YE BAĞLANAN TÜM YOLLAR KAPANDI

Diğer yandan aşırı yağışlar sonrası Türkeli- Ayancık karayolu İkisu Köprüsü, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Çayağzı Köprüsü, Yılanlık, Çayırlar, Yeşiloba, Satı köyleri köprüleri de derelerin taşması sonucu yıkıldı. Böylelikle Türkeli ilçesine bağlanan tüm yolların ulaşıma kapandığı belirtilirken, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yağışların devam ettiğini, vatandaşların kendi tedbirlerini alarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

İşte beton şantiye binasının yıkıldığı o anlar: