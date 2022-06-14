Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor

14.06.2022 12:07

Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 1'i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Sel nedeniyle 1'i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Selin büyük hasar verdiği Akyurt'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri hayatı normale döndürmek için çalışma başlattı.

Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor
Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor

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Sağanak sonrası sular altında kalan Akyurt'ta yaralar sarılıyor Sağanak sonrası sular altında kalan Akyurt'ta yaralar sarılıyor Sağanak sonrası sular altında kalan Akyurt'ta yaralar sarılıyor Sağanak sonrası sular altında kalan Akyurt'ta yaralar sarılıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu Akyurt'ta yaralar sarılıyor - Son Dakika

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