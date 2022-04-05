Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere

05.04.2022 13:14

Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos sel felaketinde yıkılan, Sinop-Bartın karayolu bağlantısını sağlayan İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere. 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Ayancık'ta çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos sel felaketinde yıkılan, Sinop- Bartın karayolu bağlantısını sağlayan İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere.

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Ayancık'ta çalışmalar son hızıyla sürüyor. Sel afetinde yıkılan 28 köprüden ilçede ulaşımın can damarı olan 3 köprüden Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk Köprüsü tamamlandı, İkisu Köprüsü ise tamamlanmak üzere. Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, yapımında sona gelinen İkisu Köprüsü açılışı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapacağını duyurdu.

Kaymakam Pendik, "Şevki Şentürk Köprüsü ile Otogar Köprümüz, ilçemiz için çok önemli iki köprüydü. Çünkü ilçemiz Ayancık Deresi'nin ikiye böldüğü bir ilçe. Aynı zaman da bu köprüler Türkeli'ye bir şeklide irtibatı sağlayan ve Ayancık'ın diğer köyleriyle de irtibatı sağlayan, tabiri caizse can damarı olan köprülerdi. Ulaştırma Bakanımız ilk andan itibaren emir talimat verdi, bu köprülerin yapılmasıyla alakalı çalışmalar başladı. Daha sonra bu Otogar Köprüsü'nü bakanımız açtı, Şevki Şentürk Köprüsü'nü şimdi yaptık, ulaşıma açık. Resmi açılışını inşallah sayın bakanımız geldiğinde yapacağız" dedi.

İkisu Köprüsü'nün de ulaşım açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Pendik, "Türkeli ve Sinop-Bartın yolunu birbirine bağlayan kritik bir köprü. Orada geçici bir köprü vardı, geçici bir geçiş verilmişti lakin köprümüzde tamamlanmak üzere. Yakında bakanımızın teşrifleriyle onları da açacağız" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere
Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere
Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere

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Ayancık, Bartın, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Ayancık'ta İkisu Köprüsü tamamlanmak üzere - Son Dakika


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