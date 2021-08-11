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Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu - Son Dakika

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

11.08.2021 18:59
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu, System.String[]

Aşırı yağışların felakete neden olduğu Batı Karadeniz'den kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir adlı kız çocuğunun sel sularında kaybolduğu belirtildi. Bartın'da ise şiddetli yağış nedeniyle evi yıkılan 80 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürdürülüyor.

Selin vurduğu Batı Karadeniz bölgesinden endişelendiren haberler geliyor. Vatandaşların büyük zorluklar yaşadığı bölgede 2 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak gözden kayboldu.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

EVİ YIKILAN KADIN DA KAYIP

Diğer tarafta ise Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadından da haber alınamıyor. Ekipler, kayıpları bulmak için kentin her yerinde arama çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, sel felaketinde kaybolanlardan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı. Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

Batı Karadeniz, Kastamonu, Bartın, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu - Son Dakika


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