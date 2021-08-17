İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "İftira ve dezenformasyonlar hız kesmeden devam etmektedir" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, sosyal medya hesabından Bozkurt'un kaymakamının görevden alındığına dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. İnce, yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir. Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulaması yaptığını belirten Bakan Yardımcısı İnce, "Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA