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Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun - Son Dakika

Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun

13.08.2021 08:57

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, önüne geleni alıp götürdü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sosyal medyada bir vatandaş yardım çağrısı yaptı. Arabanın içinden video çeken Kübra Çelik, "Şu anda ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz hiçbir yer yok. O yüzden lütfen sesimizi duyun. Buraya yardım gerekiyor" dedi.

Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesi başta olmak üzere Bartın ile Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, büyük hasara yol açtı. Binaların yıkıldığı, araçların apartman aralarında kaldığı ve en kötüsü de can kayıplarının yaşandığı bölgede şu ana kadar 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ekiplerin var gücüyle arama - kurtarma çalışmalarına devam ettiği bölgeden iyi haberler beklenirken, sosyal medyada Kübra Çelik isimli kadın yardım isteğinde bulundu.

"MARKET, MANAV, ECZANE KALMADI"

Sel felaketi nedeniyle market, manav ve eczanelerin kapandığını belirten Kübra Çelik, "Videomun altına ünlüleri etkileyin. Sesimizi duyurun. Aklınıza kim geliyorsa. Burada şu an hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Market, manav, eczane hiçbir şey kalmadı. Çocukların ihtiyaçları çok çok önemli. Bebek mamalarına ihtiyacımız var" dedi.

"BOZKURT RESMEN SİLİNDİ"

Sel felaketinin büyüklüğünü anlatan sosyal medya kullanıcısı Çelik, "Hava şartları burada çöktü. İnsanlar hala evlerin çatılarında bekliyorlar. Bozkurt silindi resmen. Bozkurt afet bölgesi ilan edilsin. Ünlülerden, aklınıza gelen herkesten yardım isteyin. Rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan genç kadının, videoyu çektiği sırada gözyaşlarını tutamaması da gözlerden kaçmadı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun

Batı Karadeniz, Arama Kurtarma, Market, Manav, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun - Son Dakika
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