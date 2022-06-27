Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

27.06.2022 15:55

Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi.

Kırmızı alarm verilen Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayı'ndan taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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