- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor - Son Dakika

- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor

08.11.2020 11:05

- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine yakınlarında meydana gelen sel nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı.

- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor

NCAMENA - Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine yakınlarında meydana gelen sel nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı. Bez çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Çadlılar acil yardım bekliyor.

Çad'ın başkenti Encemine yakınlarında geçtiğimiz hafta şiddetli yağmurlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda ev sular altında kalırken, nehirlerde taşma meydana geldi. Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce aile, gece hava sıcaklıklarının 20 derece birden düştüğü bölgede yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgedeki Türkler, yetkililerden gelen talep doğrultusunda acil yardım çağrısında bulundu.

3 bin ailenin bez örtülerden oluşturulan çadırlarda kalmak zorunda olduğunu ifade eden bir yardımsever Türk, "Geçtiğimiz hafta Çad'da yaşanan sel felaketinden sonra bulunduğumuz bu bölgede çadır diyemeyeceğimiz şekilde, bu şekilde örtülerle yapılmış 3-4 sopayla geçici barınma anlamında 3 bin ailenin olduğu söyleniyor. Hiç bu tarz bez vs. bulamayan ailelerin de olduğundan bahsediliyor. Yaklaşık burada 20-25 bin kişi yaşıyor. Çok acil insani yardım anlamında gıda, hijyen malzemesi, çadır, aklınıza ne gelirse ciddi bir ihtiyaç var. Buradaki görevlilerle konuştuğumuzda bizden kum istediler kamyonlarla ve torbalarla. Ne yapacaklarını sorduğumuzda nehir gibi oluşan ve nehrin etrafındaki yataklardan tekrar su gelmemesi için kum torbalarının konulacağını, kamyonla kum, torba ve el arabası istediler sadece suyun önünü kesmek için. 40-45 derece sıcaklık var, diğer taraftan da yokluk. Çad'dayız, buradaki kardeşlerimiz desteklerinizi bekliyor" diyerek acil yardım talebinde bulundu.

"15-20 bin, belki de daha fazla kişinin kaldığı bölgede sadece iki tuvalet var"

Türk yardımsever, bölgede selin neden olduğu zor yaşam koşullarına değinerek, "Sel felaketinin yaşandığı Çad'daki Encemine'de başkente çok yakın mesafede olan bir bölgedeyiz. Ciddi manada içler acısı yani burada kelimeler kifayetsiz. Belki 15-20 bin, belki de daha fazla kişinin kaldığı bölgede sadece iki tuvalet var. Yeme içme hak getire, çadır hak getire. Gündüz 40-45 derece, gece 16-17 dereceye düşüyor. Gece hakikaten üşüyorlar. Gündüz terlerken, gece üşüyüp yorgan altında sabahlıyoruz. Böyle bir alandayız" dedi.

"Sel felaketinin ardından yoğun yağmur ve selden sonra bu bölgede, Çad'da 3 bin aile burada çadırlarda yaşıyor. Yaklaşık 20 bin kişi, belki daha fazla 25 bin kişi olduğu söyleniyor. Çünkü çadırların olmadığı ailelerden de bahsediliyor. Hiç çadır verilmemiş aileler. Yani çadırı olanlar, çadır dediğim de şu gördüğünüz iki sopa ve etrafını bezle örtüyorlar. Üstünü falan örtme şansları yok. Buradayken bizden böyle bir yardım talebinde bulunuldu. Biz de bölgede inceleyelim, iletelim dedik. Gördüğünüz gibi yan yana, dip dibe birkaç metre, 3-5 metrekare alanlarda insanlar hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Açlık, susuzluk, yokluk, imkansızlık had seviyede" dedi.

Bölgedeki duruma dikkat çeken Türk yardımsever, "Sel felaketi sonrasında Çad'da yaşananlar; evler sular altında. Gördüğünüz gibi mahallenin ortasına sandalla gelmek zorunda kalmışlar" diye konuştu.

- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor
- Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor

Encemine, 112 Acil, Sel, Çad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Selin vurduğu Çad acil insani yardım bekliyor - Son Dakika


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