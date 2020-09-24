Selin vurduğu Dereli'de hayat normale döndü - Son Dakika

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürdürülürken, risk tespiti üzerine başlatılan yıkımlarda da sona gelindi. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu. Park halindeki araçlar ise sele kapılarak, sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Birçok binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

KAYIPLAR ARANIYORSelde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün 'ü arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD , Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altında arama yaparak, dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışıyor.

Öte yandan sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, çamur, taş ve topraktan temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binalara yönelik iş makineleriyle sürdürülen yıkım çalışmalarında da sona gelindi. İlçede özellikle dere yatağında risk tespiti yapılan binaların yıkımı tamamlandı. Yol kenarındaki bazı dükkanlarda onarım çalışmalarında son rötuşlar yapılırken, esnaf da genel olarak iş yerlerini açıp, hizmet vermeye başladı. Selin izlerinin silindiği ilçede hayat normale dönerken, ekipler, yıkım sonrası hafriyat kaldırma çalışmalarını da sürdürüyor.