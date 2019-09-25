Selin vurduğu Didim'de temizlik çalışmaları sürüyor

Yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, bir araç denize sürüklendi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Altınkum'da işyerleri ve evleri su basarken, Mavişehir yolu sular altında kaldı. Mersindere mahallesinde ise bir araç sel sularıyla denize sürüklendi.

Didim'i şiddetli yağış vurdu. İlçede dün gece başlayan şiddetli sağanak yağışlar ilçede yaşamı felç etti. Sabaha kadar etkili olan yağış nedeniyle başta Altınkum bölgesi olmak üzere bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Altınkum'un yanı sıra Efeler, Cumhuriyet, Mavişehir ve MErsindere mahallesinde bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Didim- Söke yolunun Mavişehir bölgesinde ise ana yol iki farklı noktada sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yol araç geçişine kapanırken, suların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Mersindere mahallesinde ise bir otomobil sel sularına dayanamayıp denize sürüklendi. Bölgedeki bir çok ve işyeri zarar görürken, plaj ise çamur deryasına döndü.

Aydın Büyükşehir Belediyesine ASKİ ekipleri Altınkum bölgesindeki işyerlerinde tahliye çalışması yaparken, Didim belediyesi ekipleri de zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. Altınkum'da evini su basan bir vatandaş ise kendi evi dahil çevresindeki bir çok evin sular altında kaldığını belirterek, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Altınkum'da esnaflık yapan bir vatandaş ise işyerinin tamamen sular altında kaldığını ve zararının büyük olduğunu ifade etti. Mersindere mahallesinde aracı denize sürüklenen vatandaş ise "Gece yağmur devam ederken aracım park halindeydi, pencereden baktığımda aracım yerinde yoktu, sabah baktık araç denize sürüklenmiş. Evimizde sular altında kaldı. Bu mahallenin yıllardır bu sorunu var, aracım denizde zararımız çok büyük" dedi.